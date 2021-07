Nach Debatte bei EM: FC Bayern beleuchtet Allianz Arena Ende Juli in Regenbogenfarben

Nach dem Verbot der UEFA für eine Beleuchtung der Münchner Arena in Regenbogenfarben während der EM-Spiele will nun der FC Bayern sein Stadion bunt erstrahlen lassen. Anlässlich des "Christopher Street Day" werde die Allianz Arena am Samstagabend drei Stunden lang entsprechend erleuchtet, teilte er Klub mit. Damit will der deutsche Rekordmeister "wie bereits in den vergangenen Jahren ein weltweit sichtbares Zeichen für Toleranz sowie gegen Homophobie und Diskriminierung jeder Art" setzen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hieß.

Anzeige