Die Wende? Nach dem Sieg gegen Mainz 05: Die Roten in Noten 

Es ist geschafft! Hannover 96 hat endlich wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Roten besiegten den 1. FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Stürmer Hendrik Weydandt.

Thorsten Legat in der Sky-Halbzeitanalyse über Jonathas: "Enttäuscht von diesem Spieler"

Großer Kampf von 96

Spielerisch war es nicht immer hochklassig, aber durch einen, vor allem in der zweiten Halbzeit, großen Kampf verdiente sich 96 den so wichtigen Dreier. Falls Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr) verlieren sollte, liegen die Roten nur noch drei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Die Fans peitschten ihre Mannschaft 90 Minuten lang nach vorne - am Ende sollte es sich lohnen.