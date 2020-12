Nach dem Corona-Jahr: Die beiden Fußball-Kreis-Chefs ziehen im Interview Bilanz

Herr Pinelli, war 2020 das schwierigste Jahr in Ihrer Amtszeit? Stefan Pinelli: Das würde ich so nicht sagen. Jedes Spieljahr ruft unterschiedliche Situationen rund um den Spielbetrieb hervor, die gemeistert werden müssen. Das letzte Spieljahr war sicherlich das ungewöhnlichste, in seinen Auswirkungen einschneidendste und politischste Amtsjahr.

Gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf Corona? Thomas: Nicht unbedingt. Ich meine damit auch gesellschaftliche Trends, die schon vor Corona angefangen haben, aber dann durch die Pandemie verstärkt worden sind. Wir kommen aus einer Mangelgesellschaft nach dem Krieg und befinden uns nun in einer Wohlstands- und Überflussgesellschaft. Da verändert sich das Verhalten in der Gesellschaft automatisch.

Schalke hat in dieser Saison Probleme? Darüber können die Spieler des SV Dannenbüttel nur Schmunzeln. In Sachen Durststrecke waren sie die Marathon-Läufer. Ab Anfang Juni 2015 blieb das Team - damals noch in der 1. Kreisklasse - zwei Jahre lang in Punktspielen ohne Sieg, stieg ab, bis es nicht mehr tiefer ging. 3. Kreisklasse. Das Fußball-Magazin 11 Freunde verlieh dem SVD daraufhin mit einem großen Augenzwinkern den Titel der „schlechtesten Amateurmannschaft der Republik“. Und Dannenbüttel? Das bewies Nehmerqualitäten wie Boxer Axel Schulz zu seinen besten Zeiten. Die Jugend rückte nach, seitdem wird aufgestiegen. „Wir haben hier einen tollen Zusammenhalt“, sagt Noah Giesecke, einer dieser jungen Kicker aus der neuen SVD-Generation. Nach dem Abbruch der Saison 19/20 kam die Quotienten-Regelung zum Tragen, 0,01 Pünktchen fehlten Dannenbüttel zum direkten Aufstiegsplatz. Ein Happy End gab’s trotzdem: Der Fußball-Gott hatte ein Einsehen und der SVD rutschte als Nachrücker in die 1. Kreisklasse. Ist 2020 also wieder da, wo 2015 der Absturz begann. Ein Comeback, das hier stellvertretend für alle im Amateursport gebührend gefeiert werden soll. Coach Denis Mora: „Wir hätten das gern sportlich geregelt. Doch auch so müssen wir uns für den Aufstieg nicht schämen.“ Das beweisen die jüngsten Ergebnisse: Das Team hat bis zur Corona-Pause im Schnitt die meisten Punkte gesammelt, klopft an der Tür zur Kreisliga. ©

Was bedeutet das für den Fußball?

Thomas: Menschen sind nicht mehr unbedingt bereit zu geben. Das gilt beispielsweise auch für die Erhöhung von Vereins-Beiträgen. Das ist für mich die schwierigste Aufgabe, die wir in der Zukunft zu bewältigen haben: diesen Gesamtgedanken der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Außerdem müssen wir durch Corona online und digital einen Umschwung bewerkstelligen, der aufzeigt, wo die Schwächen im System Fußball liegen.

Und wo liegen die?

Thomas: Die liegen in der mangelnden Ausrichtung der Zukunft und speziell in Gifhorn der mangelnden Wertschätzung der Infrastruktur. Wir haben relativ schlechte Sportheime, Flutlichtanlagen laufen bei uns noch mit ganz alten Lampen-Technologien, Vereine müssen viel Geld für Energie aufwenden, haben dadurch aber kein Geld, um mal einen vernünftigen Kunstrasen-Platz zu bauen. Mit alter Technik ist es schwierig, junge Leute für die Vereine zu begeistern.

Viele Spieler und Trainer haben bezüglich der Diskussionen rund um den Saison-Abbruch im Sommer gesagt: „Ich will nicht in der Haut der Entscheidungsträger stecken.“ Wie ist es denn, in dieser Haut zu stecken?

Pinelli: Ich bin von Natur aus jemand, der gerade in schwierigen Situationen dazu neigt, bevorzugt mit ruhiger Hand zu navigieren, um gezielt Orientierung in Richtung eines großen gemeinsamen Interesses zu geben. Es ist auch wichtig, dass man Verantwortung übernehmen will, die von Entscheidungen Betroffene angemessen einbindet und gleichzeitig empathisch in Bezug auf diejenigen ist, die von einer Entscheidung am härtesten betroffen sein können, wie beispielsweise Absteiger. Kurzum: Bislang ist es noch nicht unangenehm, in dieser Haut zu stecken, und so geht es meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand auch.

Thomas: Das war natürlich schon eine schwierige Zeit. Aber auch weil ich sie mir nicht leicht gemacht habe. Für mich war von Anfang an klar, dass es keine Einzelentscheidung von mir geben wird. Wir haben im Vorstand Ideen geschmiedet und die mit den Vereinen diskutiert. Was mich getroffen hat, waren diese völligen Entgleisungen in den sozialen Medien von einigen Lautsprechern und auch die persönlichen Beleidigungen durch die Menschen, die vermeintlich alles besser wissen.