Nach dem Corona-Stopp: Der TuS Bothfeld dreht endlich wieder am Rad

„Mädels, Ab­stand“, schreit einer der Trainer quer über die Anlage, als drei junge Mädchen plaudernd auf das Gelände schlendern und sich nicht an die Abstandsregeln halten. Die Corona-Krise ist auch bei TuS Bothfeld immer noch allgegenwärtig. Am Eingang der Vereinsanlage sitzt einer der drei jungen Erwachsenen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren und kontrollieren, wer auf die Anlage kommt. „Das läuft im Schichtbetrieb“, erklärt TuSSportwart Thomas Riebe.

Neue Mitglieder fehlen wegen der Krise

Auf dem Gelände wird aber fleißig geschwitzt. Die Basketballer befördern per Korbleger den Ball ins Netz, die Turner üben auf Matten auf dem Rasen, die Leichtathleten springen über Hürden, die Speerwerfer laufen sich warm, und fast am Ende der Anlage lassen die Bogenschützen ihre Pfeile fliegen. Alles in kleineren Gruppen – aber endlich wieder Sport. „Es war eine lange Zeit. Und immer wieder kamen Fragen: Wann dürfen wir denn endlich wieder? Die Freude über den Start war dann dementsprechend groß“, sagt Riebe.

Durch die Krise ist TuS „insgesamt ganz glimpflich gekommen“. Weil keine eigene Vereinsgaststätte vorhanden ist, gab es keinen finanziellen Kompletteinbruch, dazu kommen nur zehn Vereinsaustritte in den vergangenen Monaten. „Und da wissen wir nicht, ob die wirklich durch Corona bedingt waren oder ob die Leute zum Beispiel umgezogen sind. Insgesamt müssen wir uns wirklich bei den Mitgliedern herzlich bedanken, dass die uns so toll die Stange gehalten haben“, so Riebe.

Was allerdings fehlt, sind neue Mitglieder. Das Frühjahr ist für de­- ren Gewinnung traditionell geeignet – wenn nur nicht die Pandemie Einzug gehalten hätte. „Das sind rund 90 Eintritte, die uns fehlen“, sagt Riebe.