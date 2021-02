Derby-Rückkehr im Video: Hannover 96 mit Rock'n'Roll und Bengalofeuer

Derbysieger, Derbysieger, hey, hey! Etwa 200 Fans empfingen die beiden Mannschaftsbusse von Hannover 96 am Samstagnachmittag an der HDI-Arena. Die Stimmung: Ausgelassen und friedlich, allerdings musste die Polizei häufiger an die Corona-Regeln erinnern. Sowohl die Fanszene als auch Familien mit Kindern und Rentnern feierten die Rückkehr der Derby-Sieger.

Bereits an Autobahnbrücken an der A2 feierten Fans mit Bengalos den vorüberfahrenden Derby-Siegertross. Eskortiert von sechs Mercedes-Bussen aus Braunschweig kamen die beiden Mannschaftsbusse am Nachmittag an der Robert-Enke-Straße. Ein Video aus dem Bus zeigt die Sicht der Spieler: Mit dem Song "Thunderstruck" von AC/DC aus dem Buslautsprecher. Rock'n'Roll für die Derbysieger.