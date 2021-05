Nach dem Pokal-K.o.: So geht es für Holstein Kiel in der 2. Liga weiter

Viel Zeit zum Verschnaufen bekommt Holstein Kiel nicht: Die sensationelle Spielzeit im DFB-Pokal endete am Samstag mit einem 0:5 im Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Und schon am Dienstag (18.30/Sky) geht es für den KSV in der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen weiter. Ohnehin ist das Restprogramm der Kieler ein echtes Brett mit fünf Spielen bis zum 23. Mai. Ende Mai finden die Relegationsspiele um den Bundesligaaufstieg statt – möglicherweise kommen für die Pokalhelden um Fin Bartels, Jae-Sung Lee und Co. dann noch zwei weitere Partien obendrauf. Der Aufstieg ist das große Ziel der Störche. Noch im Dortmunder Westfalenstadion erklärte Trainer Ole Werner am Samstag, es gehe jetzt darum, "alles daran zu setzen, dass wir vielleicht nächstes Jahr dann in der Liga nochmal wiederkommen dürfen."

