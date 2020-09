Nach dem Umbruch sollen die Hemminger Jungs frech, unberechenbar und kreativ sein

Testresultate sind sekundär

Und wie sieht dieses Ziel konkret aus? „Nicht nur lange Dinger schlagen und auf den zweiten Ball gehen. Wir wollen den Ball haben, kombinieren und offensiv spielen“, so Pyka. Das sei das, was er liebe, was Fußballern am meisten gefalle und was für die Zuschauer am attraktivsten sei. „Und ich halte diesen Weg auch für den am Ende vielversprechendsten“, sagt der Trainer. „Fürs Verteidigen gibt es natürlich klare Grundsätze, aber wir wollen keine entmündigten Spieler – in der Offensive haben die Spieler wahnsinnig viele Freiheiten. Unser Motto soll sein: Frech, unberechenbar und kreativ.“

Die Testspiele gegen den TSV Bemerode (0:3), die eigene Reserve (6:5), die eigenen A-Junioren (6:1) den SV Kutenhausen/Todtenhausen 07 (3:3), die U23 von Hannover 96 (0:10) und die FT Braunschweig (2:6) maß Pyka nicht an den puren Ergebnissen: „Zum einen, weil wir wirklich alle Spieler einsetzen und durch die vielen Wechsel natürlich Rhythmus und Spielfluss verloren geht und letztlich auch noch qualitativ zum Teil deutliche Leistungsunterschiede bestehen.“

Auch das Feilen an der neuen Spielweise sorge für das eine oder andere Problem: „Aber das müssen wir als Entwicklungsschritte in Kauf nehmen.“ Im jüngsten Praxistest beim Oberligisten FT Braunschweig habe das Team eine ordentliche erste Halbzeit hingelegt, durch Tore von Steven Melz (25. Minute) und Michael Gerlach (33.) sogar mit 2:0 geführt. „Durch Fehler im Spielaufbau haben wir dem Gegner dann allerdings zwei Tore geschenkt. Und nach dem Wechsel waren die Jungs dann platt.“ Da habe sich die harte Trainingsarbeit bemerkbar gemacht. Das nutzten die Braunschweiger durch Julian-Lukas Pohlai (35.), Maurice Franke (41.), Phil-Louis Kunze (45., 62), Damir Vracic (60) und Niklas Neudorf (90.) aus.