Nach dem Zusammenbruch bei der Leichtathletik-WM: Das sagt Alina Reh

Entwarnung! Alina Reh geht es besser - das ist die gute Nachricht nach dem Schock-Moment am Samstag. Die Läuferin war beim 10.000-Meter-Rennen bei der Leichtathletik-WM in Doha mit Magenkrämpfen zusammengebrochen , musste mit dem Rollstuhl von der Bahn gebracht werden.

Am Sonntag gab es dann die Entwarnung von Reh selbst. "Mein Bauch ist noch etwas flau, aber sonst geht es mir körperlich gut. Die Bauchkrämpfe kamen gestern ziemlich schlagartig", sagte sie. Überraschend allerdings: Diese Probleme hatte sie nicht zum ersten Mal. "Ich kannte das schon, aber eher von ruhigeren Läufen, nicht bei hoher Geschwindigkeit, daher war ich ziemlich in Panik."

Lückenkemper sauer bei Leichtathletik-WM: "Finde die Kamera nicht so geil"

Das Ärzteteam des deutschen Leichtathletik-Verbands und die Ersthelfer auf der Bahn hatten sich aber bereits Sekunden nach dem Zusammenbruch auf der Bahn um sie gekümmert. Die Klimabedingungen in Doha seien allerdings nicht der Auslöser für die Probleme gewesen, meinte Reh. " Die Hitze hat mich nicht beeinträchtigt , im Stadion war es angenehm, ich glaube, es war eher der Wechsel von heiß zu kalt."

Das sind die deutschen Medaillenkandidaten für die Leichtathletik-WM in Doha:

Körperlich scheint bei Reh also soweit alles in Ordnung zu sein. Die negativen Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, das wird aber wohl noch etwas dauern. Schließlich wollte Reh in Doha auch mit den Besten mitlaufen. Zu Beginn des Rennens lief sie sogar von vorn - bis die Afrikanerinnen und die spätere Siegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden ernst machten. Dann wurde Reh durchgereicht - und brach nach gut fünf Kilometern zusammen.