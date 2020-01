Nach Demme-Abgang: Marcel Sabitzer rückt bei RB Leipzig in der Kapitäns-Hierarchie nach oben

Zum zweiten Mal in fünf Jahren und 169 Spielen in Diensten von RB Leipzig hat Marcel Sabitzer beim 3:1-Sieg gegen Union Berlin die Kapitänsbinde getragen. Eine Rolle, die den 25-Jährigen zu beflügeln schien. Mit einem Tor und einer Vorlage hatte der österreichische Nationalspieler entscheidenden Anteil am Comeback-Sieg gegen den Aufsteiger, bei dem RBL wie schon in der letzten Partie der Hinrunde gegen Augsburg einen 0:1-Pausenrückstand in ein 3:1 verwandelte. Das bisher einzige Mal war Sabitzer im Oktober 2017 gegen Borussia Dortmund als Spielführer aufgelaufen. Beim damaligen 3:2-Auswärtssieg erzielte er ebenfalls einen Treffer.