Nach der 0:3-Niederlage im Finale: So lief die Pokalnacht von RB Leipzig

Berlin. Der rote Teppich war vor dem Berliner „Bricks-Club“ ausgelegt für die Leipziger, die bei der 0:3-Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern keineswegs enttäuschten. Trotz der bitteren Pleite im ersten großen Finale hatten sich Spieler und Klub-Verantwortliche am späten Abend in „Schale geschmissen“, um den Pokalabend gebührend ausklingen zu lassen.

„Es gibt nach so einer Niederlage schönere Momente, aber das gehört dazu zu so einem Finale. Es war vom Spielverlauf her bitter für uns“, erklärte Außenverteidiger Lukas Klostermann und ergänzte: „Ich weiß nicht, ob es die Erfahrung der Bayern war, aber sie waren in den entscheidenen Momenten mehr da als wir.“ Doch der Nationalspieler zog trotz des bitteren Endes einen positiven Schlussstrich unter die komplette Spielzeit: „Trotz allem haben wir eine gute Saison gespielt und uns für die Champions League qualifiziert.“

Am Ende kann RB auch stolz auf die starke Pokal-Saison sein, auch wenn es am Ende nicht für den Titel gereicht hat. Ein Trostpflaster: Durch den dritten Rang in der Liga warten in der kommenden Saison die großen europäischen Klubs auf die Messestädter.

Ähnlich wie Klostermann sah es auch Teamkollege Marcel Halstenberg. „Der Frust ist jetzt auf jeden Fall da. Wir hatten eine gute Anfangsphase, aber da haben wir verpasst, das Tor zu machen. Dann haben wir versucht den Anschluss zu machen und haben dann noch das dritte Tor kassiert“, analysierte der Abwehrmann auf dem roten Teppich. Der National-Verteidiger will nun aber wieder nach vorne schauen: „Das muss man nun erstmal verkraften. Aber wir haben trotzdem eine gute Saison gespielt.“

Unter den Gästen im „Bricks-Club“ waren neben der Mannschaft auch das Trainerteam um Ralf Rangnick und Sponsoren. Auch ehemalige Spieler wie Tim Sebastian oder Ex-Trainer Alexander Zorniger waren mit dabei.

DHfK-Manager Karsten Günther war bei der „Pokalnacht“ von RB ebenfalls anwesend und hatte den „Roten Bullen“ zuvor beim Finale kräftig die Daumen gedrückt. Am Ende half es nichts - der Rekordmeister bezwang die Leipziger deutlich. Besonders die starke Leistung von Bayern-Keeper Manuel Neuer brachte den ehemaligen Handball-Profi ins Schwärmen: „Wenn Neuer das erste Ding so hält, kannst du nicht viel machen. Den Ball hat er ja gehalten wie ein Handball-Torwart. Grandios!“ Der deutsche Nationaltorwart hatte in der Anfangsphase der Partie eine spektakuläre Parade gegen RB-Stürmer Youssuf Poulsen gezeigt und eine mögliche Führung der „Roten Bullen“ verhindert.

