Nach der Corona-Krise: Bei Hannover 96 geht's wieder bergauf

Nicht viel los in der 96-Halle an der Stammestraße. Zwei Kinder, eine Übungsleiterin. Mehr sind zum Training der Volleyballjugend nicht gekommen. So trostlos das klingt – die zwei Mini-Volleyballer Johannes Ebeling und Janhannes Muschincky sowie Kinder- und Jugendtrainerin Milena Wahlmann haben richtig Spaß an der Einheit. Baggern, pritschen – aber natürlich mit genügend Abstand.