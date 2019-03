Nach der Wahl des neuen Aufsichtsrats: Wie geht es bei Hannover 96 weiter?

Der Verein Hannover 96 wird von neuen Köpfen geführt, die das Übernahmesolo von Martin Kind verhindern wollen. Aber wie geht es bei 96 und den unterschiedlichen Positionen weiter? Der SPORTBUZZER gibt Antworten auf sechs Fragen.

Wie bildet sich der neue Vereinsvorstand? Der Vorstandsvorsitzende Sebastian Kramer wurde bereits am Sonnabend noch in der Swiss-Life-Hall be­nannt. Am Montag traf sich Kramer mit aktiven Vertretern des Vereins aus den Abteilungen. Aus ihrem Kreis muss eines von vier weiteren Vorstandsmitgliedern dabei sein. Der neu gewählte Aufsichtsrat unter Führung von Ralf Nestler sowie den Stellvertretern Lasse Gutsch und Carsten Linke würde sich zudem eine Frau im Vorstand wünschen. Hinzu kämen Kandidaten von Pro Verein 1896, die Initiative hatte den Wahlkampf inhaltlich angeführt. Pro-Verein-Sprecher Robin Krakau gilt als Favorit für den Vorstand. Hat Kramer seine Mannschaft zusammen und stimmt der Aufsichtsrat zu, ist die Kind-Ära als Vereinsboss offiziell beendet. Wie reagieren die Fans? Der Rausch des Sieges war in der Swiss-Life-Hall deutlich hörbar. „Als wenn ein Ventil aufgegangen wäre“, sagte Aufsichtsratschef Nestler, der selbst aufstand und mitjubelte. Mitbestimmung, demokratischere Strukturen, Kind ist weg – es gibt mehrere Gründe für den Fan-Jubel nach dem langjährigen Streit. Unter den rund 1400 Wählern der Linke-Mannschaft waren nicht nur Teile der aktiven Fanszene, aber sie bildete die Mehrheit. Fans berichteten, sie wollten nun auch im Stadion gegen Schalke Stimmung machen wie seit Jahren nicht mehr. Wie es mit der Anti-Kind-Stimmung auf den Rängen weitergeht? Offen – als Chef der Profiabteilung ist Kind ja immer noch da.

Die Fotos von der Mitgliederversammlung des Hannover 96 e.V. am 23. März 2019:

50+1 soll erhalten bleiben

Zieht sich Kind zurück? Vorerst nicht. Er plant den Rückzug als Geschäftsführer „in einem, maximal zwei Jahren“ und will dann in den Aufsichtsrat. Mittelfristig, sagte Kind, könnte es die Strategie des neuen Vorstandes sein, den Chef schon vorher aus dem Geschäftsführerposten der Profis zu drängen. Linke und Co. versichern, dies sei nicht der Plan. Zwischenzeitlich gab es das Gerücht, An­dre­as Rettig solle den Geschäftsführerposten von Kind übernehmen. Linke und Nestler dementierten, dass der 55-Jährige ihr Kandidat dafür sei. Rettig versicherte selbst, er habe keine Ambitionen. Aber da war er noch bei St. Pauli angestellt. Inzwischen ist Rettig frei. Wollen die neuen Chefs Kinds Pläne durchkreuzen? Ja. Erstes Ziel ist es, den Antrag auf Ausnahmeregelung von der 50+1-Regel einzusehen. Kind stellte den Antrag als Profichef, Privatperson und Vorstandsvorsitzender. Es wird wohl eine juristische Frage sein, ob Kind die Unterlagen herausgeben muss. Der neue Vorstand war angetreten mit dem Versprechen, 50+1 bei zu erhalten. Hier liegen die Positionen weit auseinander – zu weit. Eine Lösung? Erst mal nicht in Sicht.

Kann der neue Vorstand mit Kind reden? Wenn es einen geeigneten Gesprächspartner aus der neuen Mannschaft gibt, dann Carsten Linke. Der „Fußballgott“ sprach sehr respektvoll über Kinds Leistungen. Ihn störte der Führungsstil, und er fordert mehr Demokratie ein. Aber: „Martin Kind hat hier fantastische Arbeit gemacht und den Verein dahin gebracht, wo er heute steht“, sagte Linke. Kinds Verdienste würde Linke „nicht in Abrede stellen“. Auf solchen Aussagen könnte man aufbauen. Hat der Sport in den Abteilungen Einschnitte zu befürchten? Für Linke ist wichtig, „dass wir im nächsten Jahr eine schlagkräftige Mannschaft haben“. Also im Profifußball. Logisch, dass der frühere Profi daran denkt. Linke verspricht auch, „dass wir den Breitensport fördern, dass wir die Dinge, die in den letzten 20 Jahren gut gelaufen sind, weiterführen“. Dazu braucht der neue Vorstand ein Ohr in den Abteilungen, wo nicht nur Breitensport, sondern auch Leistungssport betrieben wird, wie in der Leichtathletik, beim Schwimmen, beim Triathlon oder beim Tischtennis. Die Ge­sprä­che sind auch nicht einfach, weil sich die Abteilungsseite im größten Sportverein Niedersachsens auf die Gegenseite gestellt und die gewählten Kandidaten nicht unterstützt hatte.

