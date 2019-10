Nach Derby-Niederlage bei Chemie: Fans trösten Spieler von Lok Leipzig

Leipzig. Viele sind nicht mehr geblieben, als die Spieler des 1. FC Lokomotive Leipzigs nach der Derby-Niederlage gegen die BSG Chemie am Sonntagnachmittag nach Probstheida ins Bruno-Plache-Stadion zurückkommen. Doch die letzten 50 Anhänger der Blau-Gelben sind nicht enttäuscht oder frustriert, sondern versuchen ihre Idole, von denen sich nur einige wenige auf den Weg zu den Fans machen, aufzubauen und finden aufmunternde Worte für die geknickten Profis, auch für Keeper Lukas Wenzel. Dieser rettete gleich dreimal überragend und verhinderte dadurch eine noch höhere Klatsche gegen den Rivalen aus Leutzsch . „Im Endeffekt bringt es nichts. Als Leipziger, als Blau-Gelber, muss man das Derby gewinnen“, sagt der 20-jährige Vertreter des Langzeitverletzten Benjamin Kirsten. Doch Wenzel bleibt guter Dinge: „Es ist alles gut. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet und werden weiter jeden Tag hart arbeiten. Wir müssen nach vorne schauen!“

Am 6. Oktober 2019 standen sich die BSG Chemie Leipzig und der 1. FC Lok Leipzig zum 103. Mal gegenüber. ©

Derby-Geburtstagskind Rainer Lisiewicz schlägt ähnliche Töne an. „Wir werden nicht einknicken, das wird nicht passieren. Unsere ersten zehn Spiele waren sensationell, irgendwann verlierst du auch eins“, so der am Sonntag 70 Jahre alt gewordene Lok-Cheftrainer, der trotzdem zugibt: „Am Ende war es ein verdienter Sieg für Chemie. Uns haben der Biss und die Bereitschaft gefehlt.“