Nach Derbysieg: Hannover 96 springt auf Platz vier der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga

Der 4:1-Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig war in jeder Hinsicht ein großer Erfolg für Hannover 96. Mit den drei Punkten springen die Roten nicht nur für mindestens einen Tag an die Tabllenspitze der 2. Bundesliga, sondern auch auf den vierten Platz der ewigen Tabelle der Liga. Unter großem Jubel der Fans ließen sich die Spieler am Samstag dafür feiern. Mit nun insgesamt 1376 Punkten aus 889 Spielen zog Hannover 96 an Fortuna Köln vorbei und ist nun die vierterfolgreichste Mannschaft in der Geschichte der 2. Bundesliga.

Ewige Tabelle 2. Bundesliga 1. SpVgg Greuther Fürth: 1094 Spiele, 435 Siege, 300 Remis, 359 Niederlagen, 1607:1392 Tore, 1605 Punkte.

2. Alemannia Aachen: 1020 Spiele, 406 Siege, 263 Remis, 351 Niederlagen, 1491:1407 Tore, 1481 Punkte.

3. FC St. Pauli: 997 Spiele, 393 Siege, 284 Remis, 320 Niederlagen, 1457:1320 Tore, 1463 Punkte.

4. Hannover 96: 889 Spiele, 375 Siege, 251 Remis, 263 Niederlagen, 1510:1189 Tore, 1376 Punkte.

5. Fortuna Köln: 970 Spiele, 371 Siege, 263 Remis, 336 Niederlagen, 1589:1432 Tore, 1376 Punkte.

6. Stuttgarter Kickers: 864 Spiele, 350 Siege, 214 Remis, 300 Niederlagen, 1400:1199 Tore, 1264 Punkte. (Stand: 04. Oktober 2020, 11 Uhr. Die Tabelle wurde nach dem Drei-Punkte-System errechnet.)

In der 1. Bundesliga belegt Hannover 96 den 15. Platz. Aus 1016 Partien holten die Roten 1174 Punkte. Wenig überraschend führt der FC Bayern München (3772 Punkte) diese Statistik an. Dahinter liegen Borussia Dortmund (2881 Punkte), Werder Bremen (2861 Punkte), der Hamburger SV (2733 Punkte) und der VfB Stuttgart (2658 Punkte). Rivale Eintracht Braunschweig liegt sowohl in der 2. Bundesliga (852 Punkte) als auch in der 1. Bundesliga (903 Punkte) auf Rang 20.

Ewige Tabelle 1. Bundesliga 13. VfL Bochum: 1160 Spiele, 356 Siege, 306 Remis, 498 Niederlagen, 1602:1887 Tore, 1374 Punkte.

14. 1. FC Nürnberg: 1118 Spiele, 344 Siege, 286 Remis, 488 Niederlagen, 1428:1794 Tore, 1318 Punkte.

15. Hannover 96: 1016 Spiele, 308 Siege, 250 Remis, 458 Niederlagen, 1385:1734 Tore, 1174 Punkte.

16. MSV Duisburg: 948 Spiele, 296 Siege, 259 Remis, 393 Niederlagen, 1291:1520 Tore, 1147 Punkte.

17. VfL Wolfsburg: 784 Spiele, 296 Siege, 203 Remis, 285 Niederlagen, 1176:1148 Tore, 1091 Punkte. (Stand: 04. Oktober 2020, 11 Uhr. Die Tabelle wurde nach dem Drei-Punkte-System errechnet.)

Bei einer Statistik liegt Hannover 96 aber ganz vorne in der 2. Bundesliga. Dieter Schatzschneider ist nach wie vor mit 153 Toren in 201 Spielen Rekordtorschütze. Gefährlich werden könnte ihm bald Simon Terodde. Aktuell liegt der Stürmer des Hamburger SV bei 122 Treffern in 222 Partien.

