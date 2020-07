Nach verlorenem DFB-Pokal-Finale: Stina Johannes machte morgens um vier die Videoanalyse

Das Spiel war ein unglaubliches Hin und Her mit dem Höhepunkt Elfmeterschießen als Abschluss. Wie haben Sie das alles wahrgenommen?

Natürlich bin ich enttäuscht und muss das auch erst mal richtig verarbeiten. Wir waren so nah dran, da ist die Niederlage schon bitter. Aber es überwiegt eigentlich der Stolz, dass wir so weit gekommen sind und ein tolles Finale abgeliefert haben.

Ich brauche das für mich. Ich bin ein sehr analytischer Typ. Auch bei einem normalen Ligaspiel analysiere ich am liebsten noch einige Szenen direkt nach dem Abpfiff mit meinem Torwarttrainer. Aber ich werde mir das Finale noch einmal ganz in Ruhe ansehen. Das hilft bei der Verarbeitung.

Ich habe es mir direkt in der Nacht noch angeschaut. Von 4 bis 6 Uhr morgens.

Ein Pokalfinale mit sechs Toren plus Elfmeterschießen – und das alles ohne Zuschauer. Wie bitter war das?

Es ist schon sehr schade, wenn man in seiner Karriere in einem Finale steht und dann fehlt diese besondere Atmosphäre. Es ist kein Fan da, niemand aus der Familie, das war schon merkwürdig. Aber natürlich sind wir sehr froh, dass wir in dieser schwierigen Corona-Zeit überhaupt spielen konnten.

Und nach dem Schlusspfiff konnte der Fan nichts mehr sehen, weil die ARD die Übertragung abgebrochen hat. Was sagen Sie dazu?

Das geht gar nicht, das muss ich deutlich sagen. Auch im Vorfeld wurde nichts gezeigt. Man hätte die Teams vorstellen können und deren Weg ins Finale. Bei den Männern gibt es Vorberichte, die dauern eine Stunde oder länger. Das verlange ich ja nicht, aber es wäre eine tolle Plattform gewesen, um unseren Sport mehr in den Fokus zu rücken. Das Interesse war da, schließlich haben über 2,5 Millionen Zuschauer das Spiel gesehen. Ich finde es sehr schade, dass einfach abgebrochen wurde.