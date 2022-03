Nach DFB-Urteil: VfL Bochum akzeptiert Spiel-Wertung für Borussia Mönchengladbach

Der VfL Bochum hat das Urteil des DFB-Sportgerichts zum Spielabbruch gegen Borussia Mönchengladbach akzeptiert und wird keinen Einspruch einlegen. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Die Partie war mit 2:0 für Gladbach gewertet worden. Nach einem Becherwurf eines Zuschauers an den Kopf des Schiedsrichter-Assistenten Christian Gittelmann war das Spiel am vergangenen Freitag beim Stand von 2:0 für die Borussia abgebrochen worden.

