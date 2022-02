Nach "Dixie" Dörners Tod: Auf Spurensuche im Leipziger Land

Borna/Grimma. So war er im Oktober 1985 mit seiner SG Dynamo Dresden im FDGB-Pokal bei der BSG Motor Grimma zu Gast, behielt dort klar und deutlich mit 7:2 die Oberhand. Doch insbesondere die Begegnungen gegen die BSG Chemie Böhlen in der DDR-Oberliga sind selbst nach etlichen Jahrzehnten in unverrückbarer Erinnerung geblieben. In allen acht absolvierten Partien stand der Olympiasieger von 1976 gegen die Pleißestädter auf dem grünen Rasen und blieb dabei mit seinen Schwarz-Gelben ungeschlagen. Sechsmal gingen die Dynamos als Gewinner vom Platz, in zwei Duellen rangen die Chemiker an der heimischen Jahnbaude dem haushohen Favoriten ein respektables Unentschieden ab.

