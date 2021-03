Nach drei Auswärtsniederlagen im Breisgau: RB Leipzig will mit Stabilität drei Punkte holen

Leipzig. Von den fünf letzten Spielen, die RB Leipzig im Schwarzwald-Stadion bestritt, gingen vier an den Gastgeber SC Freiburg, die letzten drei davon in Folge. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Roten Bullen wieder in der Heimstätte der Breisgauer zum Rückspiel in der Bundesliga antreten. Trainer Julian Nagelsmann macht sich um die Bilanz seiner Mannschaft bei den Auswärtsspielen gegen den SCF keinen Kopf. „Ich spüre keinen Mega-Fluch, von dem her wird mir jetzt auch nicht Angst und Bange“, sagte RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann mit einem Schmunzeln im Gesicht bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Anzeige

Nagelsmann: "Das Wort Angst gibt es im Fußball nicht"

Freiburg hat für die Leipziger fast schon das Label „Angstgegner“. Davon ist der Bullen-Coach aber nicht so beeindruckt. „Das Wort Angst gibt es im Fußball nicht. Aber es gibt Respekt und den habe ich vor jedem Gegner. Es gibt Gegner, die einen innerhalb der Spiele vor verschiedenste Aufgaben stellen. Manche kann man leichter vorbereiten, manche schwieriger. Und dann gibt es diese, die sehr schwer vorzubereiten sind und als solchen Gegner sehe ich den SC Freiburg an.“ Man könne nicht hundertprozentig vorhersagen, was die Breisgauer machen würden, sondern müsse sich an die eigenen Prinzipien klammern und versuchen für die unterschiedlichsten Dinge Lösungen zu entwickeln. Aber grundsätzlich gilt bei Nagelsmann: „Angst habe ich noch nie im Fußball verspürt. Im Sport, wo es darum geht, Spiele zu gewinnen oder zu verlieren, sollte man keine Angst haben.“

RB Leipzig beim SC Freiburg: Die Gegner im Check

Dennoch müsse man sich auch auf den SCF gut vorbereiten: „Es geht darum, die Stabilität über 90 Minuten zu halten“, sagte er. „Wir haben in unserem letzten Spiel in Freiburg eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, zumindest bis zur 40. Minute. Freiburg hat dann aus der ersten Chance ein Gegentor erzielt.“, erinnert sich Nagelsmann an sein erstes Spiel im Schwarzwald-Stadion als RB-Trainer. Dabei weiß er auch: „Sie haben nicht die Hülle und Fülle an Großchancen, aber nach dem FC Bayern haben sie die beste Chancenverwertung.

Man müsse über die gesamte Partie konzentriert verteidigen, weil dem SCF „nur eine oder zwei Chancen reichen, um ein Tor zu schießen.“ Zudem sei es auch eine Herausforderung gegen die Mannschaft von Christian Streich anzukommen, da sie sehr gefestigt seien, gute Abläufe und fließende Übergänge zwischen verschiedenen Grundordnungen hätten, analysierte der Bullen-Coach den kommenden Gegner. „Die Spieler und das Trainerteam haben das Herz am rechten Fleck und gehen mit viel Emotionalität an die Sache heran. Sie spielen eine sehr gute Saison und sind auch wieder an die internationalen Platzierungen herangekommen.“



Freiburg mit Kontakt zu den Europapokalplätzen

Vor allem sei für die Partie gegen die Breisgauer wichtig, dass sich die Roten Bullen nicht von anderen Dingen, wie das bevorstehende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (Mittwoch, 21 Uhr) gegen den Liverpool FC, ablenken lassen. „Wir müssen im Spiel im Hier und Jetzt sein und den Gegner über 90 Minuten bekämpfen. Freiburg hat eine große Chance, tabellarisch anzurücken. Denn die Teams, die in der Tabelle vor ihnen liegen, haben auch schwierige Spiele. Sie werden sicherlich an ihre Leistungsgrenze gehen.“