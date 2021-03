Nach drei Niederlagen in Folge: Hannover Indians sind in Erfurt in der Pflicht

Die Hannover Indians sind in der Eishockey-Oberliga in Erfurt zu Gast (Dienstag, 20 Uhr). Nach drei Niederlagen am Stück gegen direkte Kontrahenten braucht der ECH Siege, um den sechsten Rang für die direkte Play-off-Teilnahme zu sichern. Die Plätze drei bis fünf sind nach den jüngsten Niederlagen schwer zu erreichen.

Dabei spielte der ECH am Sonntag gegen Halle (2:3) gut, vergeigte das Spiel durch anfängerhafte Fehler. Vor dem ersten Gegentreffer verlor Jakob Ceglarski die Scheibe am eigenen Tor. Die Basis für das 2:3 war ein Fehlpass von Benedikt Jiranek. Der Verteidiger spielte die Scheibe in der neutralen Zone quer und dann noch in Richtung eigener Spielerbank, wo seine Vorderleute wechselten – beides Fehler, die man zuletzt in der Jugend machen sollte. Der anschließende Scheibenbesitz von Halle führte zum Powerplay und damit zum Sieg.