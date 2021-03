Nach drei Spielen ohne Sieg: 96 will in Aue endlich wieder dreifach punkten

Ach, Dirk Schuster, das hören sie doch alle bei 96 gern. „Hannover ist gefühlt immer noch ein Bundesligist, der sehr viel individuelle Qualität in seinen Reihen hat“, lobt der Trainer von Erzgebirge Aue. Nur hat Schusters Einordnung des heutigen Gegners nicht mehr viel mit der Realität zu tun. 96 hat eine Mittelklassemannschaft, die im Sommer in ihr drittes Zweitligajahr in Folge gehen wird. Dabei war geplant, schon nach der ersten Saison direkt wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Auch beim zweiten Versuch wird 96 scheitern. Anzeige Dauerpräsenz im Unterhaus Aue dagegen zeigt sich stolz auf die Dauerpräsenz im Unterhaus. Erzgebirge macht am Samstag das 500. Spiel in der 2. Bundesliga. Diese Marke hat noch kein anderer ostdeutscher Verein erreicht. „Wir sind ein Aushängeschild des Ostens“, freut sich Aues Präsident Helge Leonhardt.

Ein Geschenk zum Geburtstag? 96 ist eine größere Nummer in der 2. Liga, heute steigt die 910. Partie. In der Bundesliga kommt 96 sogar auf 1016 Spiele. Bei den Sachsen gibt’s sogar noch ein zweites Jubiläum, sie feierten am vergangenen Donnerstag ihren 75. Vereinsgeburtstag. „Ich hoffe, dass wir liefern können“, kündigt Schuster ein Geschenk in Form von drei Punkten an. Kocak ist "mit der Punkteausbeute nicht zufrieden" Das zu verhindern, ist der Job von Kenan Kocak. Nach dem Derby in Braunschweig (2:1) blieb 96 in drei Spielen sieglos: 0:0 gegen Paderborn, 2:3 in Düsseldorf und 2:2 gegen Fürth. Der 96-Trainer ist „mit der Punkteausbeute nicht zufrieden“, das kann er auch nicht sein. In diesem Sieglos-Triple schenkte die Mannschaft die letzte Chance auf den Aufstieg her. Das neue Ziel von 96-Chef Martin Kind lautet: „So viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für ein Profiteam, dass es jedes Spiel gewinnen will. Bei 96 allerdings scheint dieses Siegergen nicht besonders ausgeprägt zu sein. „Immer, wenn es drauf ankommt“, hat 96 die Chancen nicht genutzt. „Das ist unser größtes Manko“, meint Scout Dieter Schatzschneider, der bei jeder 96-Begegnung auf der Tribüne zuschaut – und auch beim Training. "Die Wahrheit liegt immer im Hier und Jetzt" Nach unten in der Tabelle nichts zu befürchten, nach oben nichts mehr zu holen – das ist die Ausgangslage für beide Mannschaften. „Man kann im Fußball nichts herbeireden“, meint Kocak, „die Wahrheit liegt immer im Hier und Jetzt.“ Damit wäre der Kalenderspruch des Tages auch abgehakt.