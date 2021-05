Nach einem Jahr Pause: Benjamin Meschke kämpft sich in den Profi-Handball zurück

Leipzig. Benjamin Meschke spielte vom 2015 bis 2018 für den SC DHfK Leipzig. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, wechselte der Publikumsliebling zu Balingen-Weilstetten. Dort verletzte er sich im vergangen Jahr am Fuß, erhielt im Sommer keinen neuen Vertrag und kämpft seitdem um sein Comeback. Mit einem Blitztransfer hat ihn vor einer Woche der HC Erlangen in seinen Kader aufgenommen. Mit den Franken war er am Donnerstag in Leipzig zu Gast. Anzeige

SPORTBUZZER: Benjamin Meschke, Sie sind nach langer Verletzungspause zurück in der Bundesliga. Was macht der Fuß? Benjamin Meschke: Alles gut. Ich habe es ja vergangenes Jahr nach fünf Monaten Pause schon in Balingen noch einmal versucht. Das war okay, aber die Beweglichkeit war noch schlecht und die Muskulatur war auch nicht da. Dann kam Corona, der Vertrag lief aus. Da habe ich mir gesagt: Lass dich krankschreiben und kuriere alles richtig aus. Mit einem Personaltrainer habe ich mich wieder zurückgekämpft. Ich fühle mich richtig gut, habe auch etwas abgenommen, von 125 auf 114 Kilo.

Ein Jahr allein trainieren klingt hart. Ich habe in der Zeit auch noch mein Sportmanagementstudium an der Uni Leipzig abgeschlossen und bin bei meinem alten Verein SV 04 Plauen-Oberlosa sogar Funktionär geworden und arbeite im Management mit. Wir sind gerade in die dritte Liga aufgestiegen, wollen mittelfristig in die zweite Bundesliga und bekommen 2024 auch eine neue Halle mit 3.000 Plätzen.

Jetzt stehen Sie aber selbst erstmal wieder auf dem Spielfeld. Wird da die Zeit nicht knapp? Solange ich spiele, bin ich eine Art Markenbotschafter und externer Berater. Ich kenne viele Leute durch meine Stationen und kann so hoffentlich helfen.

Kam der Anruf aus Erlangen überraschend? Ich habe nicht damit gerechnet, stand mit dem HCE aber 2018 schon einmal in Kontakt. Mein Berater hat einen guten Job gemacht. Kurz davor war ich noch Motorradfahren im Schwarzwald, jetzt bekomme ich eine neue Chance. Es gab schon ein, zwei Anfragen. Da war ich aber nicht richtig davon überzeugt. Erlangen hatte viel Verletzungspech und brauchte eine Verstärkung. Ich kann Spielminuten sammeln. Bisher hatte ich dreimal Training und drei Spiele.

Der Vertrag endet nach dieser Saison. Wie geht’s dann weiter? Erstmal muss ich in den nächsten sechs Wochen Gas geben und allen zeigen, dass es wieder geht. Es ist auch eine Motivation für mich, in der ersten Liga zu bleiben, damit ich in der nächsten Saison hoffentlich wieder vor Zuschauern spielen kann. Schade, dass es in Leipzig noch nicht mit Publikum geklappt hat. Ich habe noch immer Kontakt zu einigen DHfK-Fans.

Wie schätzen Sie den SC DHfK von heute ein? Leipzig hat sehr, sehr gute Einzelspieler verpflichtet auch für nächstes Jahr. Es ist das Ziel den nächsten Schritt zu machen, zu einem guten einstelligen Platz. Das hängt aber von vielen Dingen ab.