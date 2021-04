Nach einem Jahr Pause: Bundesligastart bei Waspo 98-Frauen

Der Frauen-Wasserball war ziemlich lange abgetaucht. Erst einmal durchstarten, wieder Wasserball spielen nach mehr als einem Jahr Bundesliga-Pause wegen Corona. „Darum geht es, wenngleich die Be­din­gun­gen nicht optimal sind in der Pandemie“, sagt Erik Bu­kows­ki, Trainer der Bundesliga-Frauen von Waspo 98. Am Samstag wird das erste Vorrundenturnier in Hannover ausgetragen. Gegner sind im Sportleistungszentrum die WF Spandau 04 (11.30 Uhr) und Bayer Uerdingen (18.30 Uhr) – Meister und Vize der Vorsaison. Weil der Modus geändert wurde, hat Waspo das Halbfinale be­reits sicher.

Erik Bu­kows­ki: "Wahnsinn, wie lange das her ist"

Zuletzt hat Waspo im September 2020 gespielt, man gewann Bronze in der Platzierungsrunde. „Wahnsinn, wie lange das her ist“, sagt Ex-Nationalspieler Erik Bu­kows­ki. Die Liga war schon im März abgebrochen worden. „Corona hat Spuren hinterlassen, das ist ja klar“, sagt der Coach. Die Ungarin Krisz­tina Lantos kehrte in ihre Heimat zurück, wo mehr Sport möglich war. Konterspezialistin Helene Kraus ist wieder in Chemnitz.