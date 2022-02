Nach elf Spielen ohne Sieg: VfL Wolfsburg gewinnt bei Rückkehr von Max Kruse gegen Greuther Fürth

Rückkehrer Max Kruse und der dänische 12-Millionen-Euro-Einkauf Jonas Wind standen gleich in der Startelf des VfL Wolfsburg. Die beiden neuen Angreifer hatte VfL erst an den zwei letzten Tagen der Winter-Transferfrist verpflichtet. Kruse und Wind rücken für Luca Waldschmidt und den an den FC Burnley verkauften Wout Weghorst in die Anfangsformation. „Ich erhoffe mir, dass sie ein paar Tore schießen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt im Vorfeld bei DAZN.