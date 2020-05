Nach Elfmeter: RB Leipzig gibt Sieg gegen Hertha BSC in Unterzahl aus der Hand

Leipzig. Die Konkurrenz war so freundlich, Platz zwei auf dem Silbertablett zu servieren. Und die Roten Bullen waren nicht so frei, die Einladung anzunehmen, kamen gegen gute Herthaner nur zu einem 2:2 (1:1) und verpassten den Sprung auf Platz zwei der Bundesliga. Knackpunkt: Ademola Lookmans dämliches Foul im Strafraum führte in der Schlussphase zum Berliner 2:2. Ein Gastgeschenk, das nachhallen wird. Hätten die jungen Männer von Julian Nagelsmann nicht so viele unnötige Unentschieden ins Gras gepflanzt, würde es jetzt erheblich winden in der bayerischen Lederhose mit Seiteneingriff. Und so läuft alles auf den achten Meistertitel der FC Bayern München hinaus. Auf den Briefkopf von RB könnte die zweite Vize-Meisterschaft nach 2017 rücken. Und falls es „nur“ Platz vier wird, ist auch alles im sehr grünen Bereich, die Königsklasse erreicht. Am Pfingstmontag (20.30 Uhr) steigt die Partie beim 1. FC Köln.