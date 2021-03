Nach Elfmeter-"Skandal" in Essen - Kiel-Profi Bartels gibt zu: "Da haben wir Glück gehabt"

Holstein Kiel steht im DFB-Pokal Halbfinale - der Zweitligist gewann bei Rot-Weiß Essen 3:0 . Aber vor allem um die Führung der Kieler durch den von Alexander Mühling verwandelten Strafstoß (26.) gab es Diskussionen. Fin Bartels musste nach Spielschluss einräumen: "Der Verteidiger geht da extrem rein, er liegt aber auch schon halb vorher. Da haben wir Glück gehabt, auf dem Feld sah das für mich ganz klar aus", so der Kiel-Profi nach dem Schlusspfiff bei Sky.

Die Szene, die RWE-Gemüter erhitzte: Finn Porath kam im Strafraum an den Ball, Essens Dennis Grote kommt angerutscht und Porath fällt. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte sofort auf den Punkt und Grote die Gelbe Karte. In der Zeitlupe ist allerdings zu erkennen, dass sich Porath in Grote dreht, der ihn aber offenbar gar nicht berührt. Videoschiedsrichter Robert Hartmann griff nicht ein. "Ich würde schon fast sagen, wir rutschen aneinender vorbei. Das war auch schon im Spiel mein Gefühl", sagte Grote. "Clever gemacht, von mir ein bisschen dumm. Wir haben dann relativ schnell das zweite Tor bekommen, das hat den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf gestellt."