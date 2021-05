Nach EM-Nominierung: Freiburg-Trainer erklärt die Stärken von SC-Kapitän Günter

"Das war eine große Freude für uns alle", sagte SC-Trainer Christian Streich zur Berufung seines Spielers. "Es ist für uns ein ganz langer Weg gewesen von der B-Jugend an. Da sieht man mal wieder: Mentalität, Einstellung und Durchsetzungsvermögen schlägt Talent – aber Christian ist auch talentiert." Es passte gut ins Bild, dass ihm sein langjähriger Trainer die frohe Botschaft von Löw als erster überbringen durfte. Streich hat Günter schon in der Jugend trainiert, hat ein enges Verhältnis zu dem gebürtigen Schwarzwälder, der seit dieser Saison auch Kapitän der Freiburger ist.

Das konnte Löw zuletzt sogar live miterleben. Der Bundestrainer war vor der Corona-Pandemie ständiger Gast in seinem Heimatstadion und auch zum Ende dieser Saison war er wieder einige Male dort. Zuletzt am vergangenen Wochenende beim Punktgewinn der Freiburger gegen Meister FC Bayern München, bei dem Günter den 2:2-Endstand schoss. Vorausgegangen war einer dieser für ihn typischen Sprints über die linke Seite, die er mit und ohne Ball in jedem Spiel zeigt.

Günter ist in Freiburg Mister Zuverlässig

An eine richtig schlechte Leistung von ihm kann sich beim Sport-Club wahrscheinlich kaum einer erinnern, denn Günter ist der Mister Zuverlässig. Seit 2006 ist er im Verein, seit 2012 Profi, seit 2013 Stammspieler in der Bundesliga und so gut wie nie verletzt. Vergangene Saison hat er alle Partien bestritten und auch in dieser Spielzeit stand er sämtliche Bundesligaminuten auf dem Platz. Dazu stehen drei Tore und drei Vorlagen in seiner Bilanz.