Nach erster Enttäuschung: Schwimmer Wellbrock zufrieden mit Bronze - "Es fühlt sich gut an"  

Der Weltmeister, sogar Doppel-Weltmeister im Pool und im Freiwasser, hatte sich berechtigte Hoffnungen auf Gold gemacht. Olympiasieger, als deutscher Schwimmer. Das war zuletzt Michael Groß aus Offenbach und Uwe Daßler aus Potsdam bei den Spielen 1988 in Seoul gelungen. Im Pool des Aquatics Center von Tokio waren 800-Meter-Olympiasieger Robert Finke (14:39,65) aus den USA und Michailo Romantschuk (14:40,66) aus der Ukraine am Sonntag aber erneut schneller. Mit der Medaille – der ersten für einen deutschen Schwimmer seit Bronze von Stev Theloke aus Chemnitz 2000 in Sydney – um den Hals war die erste Enttäuschung schnell verflogen: "Jetzt habe ich es endlich realisiert, dass ich eine Medaille mit nach Hause nehme. Es fühlt sich gut an", sagte der aus Bremen stammende Wellbrock, der seit neun Jahren in Magdeburg trainiert.

"Am Ende geht es nur über den Willen, über das Kämpfen." Wellbrock kennt das. In Bremen hatte er das Gymnasium abgebrochen, musste sich nach seinem Wechsel nach Magdeburg neu durchbeißen. Nicht nur im Wasser. Doch er hatte mit Bernd Berkhahn einen Trainervater an seiner Seite, der ihn auch beim Praktikum in einer Wohnungsgenossenschaft und der Ausbildung zum Immobilienkaufmann begleitete. Wellbrock hat seine Tokio-Mission damit noch nicht beendet. In der Nacht zu Donnerstag (23.30 Uhr) startet er über die zehn Kilometer Freiwasser. Wie schwer fällt es zu switchen? "Das muss ich sehen, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt“, sagt Wellbrock. Er habe viel Widersprüchliches gehört. "Mal soll das Wasser 27, dann 30 Grad haben. Auch Bakterien, dass man sich erbrechen muss und Durchfall hat.“ Starten wird er in jedem Fall und gut schwimmen. Auch am Donnerstag springt er als Weltmeister in die "Brühe" vor Tokio.