Nach erneuter Niederlage mit Paris Saint-Germain: Tuchel geht auf seine Spieler los

Der nächste Rückschlag für Thomas Tuchel! In der Champions League hatte Paris Saint-Germain schon seit dem Achtelfinale nichts mehr zu melden. Nun schlingert die Mannschaft von Thomas Tuchel auch in der Liga. Die 2:3-Niederlage gegen den FC Nantes war bereits das dritte Spiel in Serie ohne Sieg für den erfolgsverwöhnten Klub. Damit verspielte PSG erneut die Chance, sich frühzeitig in der Ligue Un zum Meister zu krönen.