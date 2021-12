Nach erster Saison-Niederlage: Dresden Titans arbeiten Pleite auf

Dresden. Nach der ersten Saisonniederlage in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd gönnten sich die Dresden Titans erst einmal ein ruhiges Wochenende zur Regeneration. Neben der 71:85-Pleite am Freitagabend beim Tabellenzweiten EPN Baskets Koblenz mussten die Spieler des Spitzenreiters auch die Strapazen der weiten Rückreise vom Deutschen Eck verdauen: „Die Jungs hatten anderthalb Tage frei, weil wir Samstagmorgen erst um vier wieder zu Hause waren“, sagte Trainer Fabian Strauß.

Bevor er am Montag wieder zum Training rief und die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Speyer (Sonntag, 16 Uhr) einleitete, hatte er aber bereits die Gründe für die Niederlage im Spitzenspiel analysiert. „Ich glaube, dass die Koblenzer den Sieg von der ersten Sekunde an mehr wollten, sie haben einfach aggressiver in der Verteidigung gespielt. Wir hatten offensiv Probleme, obwohl wir gegen Widerstände angespielt haben, die uns bekannt waren. Wir haben unser Spiel einfach in den ersten 25 Minuten nicht aufs Parkett gebracht“, befand Strauß.