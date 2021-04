Nach Fan-Attacke: Schalke 04 stellt Strafanzeige und kündigt Trainings-Rückkehr mit mehr Sicherheit an

Der FC Schalke 04 wird nach den jüngsten Fan-Attacken Strafanzeige stellen und kehrt am Montag mit verstärkten Sicherheits-Maßnahmen in den regulären Trainings-Betrieb zurück. Das teilte der Verein am Freitag nach einer Unterredung zwischen Mannschaft und Funktionären bei der ersten Zusammenkunft seit den Vorfällen auf dem Vereinsgelände mit. Anzeige

Der Verein habe für die Rückkehr ins Training "bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Sicherheit von Spielern und Betreuern zu gewährleisten", teilte der als Absteiger feststehende Klub mit. "Des Weiteren wird der Verein Strafanzeige bei der Polizei erstatten und nicht nur die interne Aufklärung der Vorfälle weiter mit ganzer Kraft vorantreiben, sondern dabei auch die Behörden im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Aufklärung unterstützen."

Einen offiziellen Antrag auf Polizeischutz hatte Schalke bis Freitag aber noch nicht eingereicht. "Der Verein hat bisher nicht darum gebeten", erklärte ein Sprecher der Polizei der dpa: "Aber wir erstellen so oder so eine Gefährdungsanalyse. Und je nachdem, zu welchem Ergebnis wir kommen, würden wir auch selbstständig tätig werden." Nach der Rückkehr von der 0:1-Niederlage am Dienstag bei Arminia Bielefeld, die den Schalker Abstieg in die 2. Bundesliga besiegelte, wurde das Team laut Polizei von 500 bis 600 Anhängern empfangen und zum Teil mit "massiven Aggressionen" konfrontiert. Es flogen Eier, Spieler flohen und es soll zu Tritten gegen Profis gekommen sein. Die Gelsenkirchener Polizei will die Ereignisse nun mit einer Ermittlungskommission untersuchen.

Dass die Partie gegen Hertha BSC an diesem Wochenende wegen der Corona-Quarantäne der Berliner abgesagt wurde, gibt den Profis nun viel Raum für eine wichtige Entscheidung, die Sportvorstand Peter Knäbel ihnen überlassen hat. "Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben", zitiert die Bild Knäbel. Da die Bundesliga am folgenden Wochenende wegen der Pokal-Halbfinals pausiert, steht die nächste Partie der Königsblauen erst am 8. Mai in Hoffenheim an. Körperlich gehe es allen Beteiligten gut, so Knäbel. Team-Koordinator Gerald Asamoah schilderte aber merklich mitgenommen das Ausmaß der Zwischenfälle. Vor allem zwei Bilder hätten sich in seinem Kopf eingebrannt. "Ein Mitarbeiter lag auf dem Boden und wurde getreten", berichtetet der Ex-Nationalspieler. Und über Kollege Mike Büskens sagte er: "Die Angst in Bujos Augen werde ich nie wieder vergessen."