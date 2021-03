Nach Fan-Forderung von UEFA-Boss Ceferin: DFB-Direktor Bierhoff sieht EM-Standort München nicht in Gefahr

Oliver Bierhoff sieht trotz der jüngsten Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin keinen Grund zur Sorge um den deutschen EM-Spielort München. "Ich hatte das Gefühl, dass Ceferin einfach mal austesten wollte, wie die Situation ist. Er wollte vielleicht auch den Druck auf die jeweiligen Standorte austesten, richtig aktiv zu werden" , sagte der DFB-Direktor am Montag bei einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft in Düsseldorf.

Ceferin hatte zuletzt in der Diskussion um eine mögliche Verringerung der zwölf Ausrichterstädte für das paneuropäische Turnier in diesem Sommer angedeutet, dass nur an Orten gespielt werde, wo die Behörden trotz der Corona-Pandemie Zuschauer in den Stadien erlauben würden. Dies würde München als Gastgeber angesichts der Infektionslage und der behördlichen Vorschriften aktuell praktisch unmöglich machen.