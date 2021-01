Nach Fan-Kritik im Netz: ZDF verteidigt Biathlon-Reporterin Anja Fröhlich

Der Fernsehsender ZDF hat die Biathlon-Reporterin Anja Fröhlich gegen Kritik aus dem Netz nach dem Massenstart-Wettkampf beim Weltcup in Antholz in Schutz genommen. "Wir bitten euch aber von beleidigenden und vor allem sexistischen Kommentaren abzusehen. Diese haben hier nichts zu suchen", schrieb der TV-Sender am Samstag und verwies auf seine Netiquette.

Anzeige