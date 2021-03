Nach Fan-Kritik an Rose-Wechsel: Eberl verteidigt sich in offenen Brief an Gladbach-Mitglieder

In aller Ausführlichkeit hat Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl sein Festhalten an Trainer Marco Rose trotz dessen bevorstehenden Wechsels zu Liga-Konkurrent Borussia Dortmund erklärt. In einem emotionalen offenen Brief wandte sich Manager am Sonntagabend direkt an die Mitglieder, von denen zuletzt zahlreiche die sofortige Entlassung des Coaches gefordert hatten. Rose steht in der Kritik, weil der die Borussia vom Niederrhein per Vertragsklausel in Richtung BVB verlässt und gleichzeitig auch die Leistungen des Teams zuletzt schwächer wurden. Seit der Wechsel-Ankündigung Roses Mitte Februar verlor Gladbach alle Pflichtspiele und stürzte auf Rang zehn in der Bundesliga ab. "Ich trage die Verantwortung und mir geht es nur und ausschließlich um das Wohl und Wehe des Vereins", verteidigte Eberl nun seine Entscheidung trotz des Negativ-Laufs weiter am Trainer festhalten zu wollen. Anzeige

Eberl kritisierte gleichzeitig auch, dass sich einige Gladbach-Anhänger wegen des Festhaltens an Rose vom Verein in dieser Saison lossagen würden: "Wenn ich lese, dass Fans 'der Stecker gezogen' wurde, weil unser Trainer uns verlässt und sie sich nicht mehr für die laufende Saison interessieren, weil dieser Trainer noch auf unserer Bank sitzt, dann fehlt mir das Gefühl von Zusammenhalt und Kampfgeist für Borussia", schreibt der Gladbach-Verantwortliche und appellierte an den Zusammenhalt. "Sich einer Situation ergeben und die Segel streichen, das kann ich nicht nachvollziehen. Mein 'Stecker' wird niemals gezogen sein, so lange ich diesen Job zusammen mit allen machen darf. Aufgeben wird und darf niemals ein Thema sein."

Gleichzeitig zeigte Eberl aber auch Verständnis für Fan-Kritik: "Ich habe auch Verständnis für die Enttäuschung und die Kritik, die dort geäußert wird. Enttäuschung über die Entscheidung unseres Trainers, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln (was ihm aber auf Grund des Vertrages möglich war), Enttäuschung über die Ergebnisse in den letzten Spielen, Kritik an meiner Entscheidung, mit Marco weiterzumachen", so der Sportdirektor.