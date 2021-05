Nach Fan-Plakat gegen Kaiser: Hannover 96 veröffentlicht Statement

Nachdem einige Fans der Roten am Samstagmorgen ein Plakat gegen 96-Kapitän Dominik Kaiser aufgehangen haben, hat sich nun auch Hannover 96 zu dem Vorfall geäußert. Am Nachmittag hat der Verein ein Statement auf Twitter veröffentlicht. "Die komplette Mannschaft und der Klub stehen selbstverständlich geschlossen hinter Dominik Kaiser", heißt es in dem Post.

Videobotschaft sorgt für Ärger

Hintergrund des Banners am Maschsee ist eine Videobotschaft. Vor dem Finale hatte Kaiser seinem Ex-Verein RB Leipzig in einer kurzen Nachricht viel Erfolg für das Endspiel um den DFB-Pokal gewünscht. Bei einigen Fans der Roten ist das allerdings gar nicht gut angekommen.