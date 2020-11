Nach fast acht Monaten: IceFighters Leipzig trainieren wieder im Kohlrabizirkus

Leipzig. Zum ersten Mal seit fast acht Monaten konnten die Eishockey-Cracks der Exa IceFighters Leipzig am Dienstag wieder im heimischen Kohlrabizirkus trainieren. Zuvor musste das Team zum Training nach Crimmitschau und Halle ausweichen. Exakt um 16.28 Uhr überzeugte sich Coach Sven Gerike als Erster persönlich von der Eis-Qualität, eine Minute später strömte die Mannschaft auf die Spielfläche. „Das war ein sehr schönes Gefühl, wieder auf heimischem Eis zu stehen“, meinte Gerike und befand die Eis-Qualität „überragend“.

Nach zwei weiteren Trainingseinheiten am Mittwoch und am Donnerstag steigt am Freitag (20 Uhr) das erste Punktspiel der Saison gegen die Black Dragons Erfurt. Publikum ist für dieses Match wie für alle Spiele im November trotz der ausgearbeiteten Hygienekonzepte nicht zugelassen.