Nach Fehlentscheidung in Paris: RB Leipzig hofft auf Schiri-Glück

Istanbul/Leipzig. Wenn am Mittwoch RB Leipzig in Istanbul gegen Basaksehir FK antritt (Anpfiff 18.55 Uhr/DAZN und Sky), geht es um nicht weniger als ein sicheres Ticket für Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Nachdem in der Partie gegen Paris St. Germain Schiedsrichter Danny Makkelie nicht immer ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen hatte, werden die Leipziger eventuell etwas genauer den Schiedsrichter beäugen.

