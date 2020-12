Nach Horror-Unfall von Romain Grosjean: Formel 1 erhöht Sicherheit auf Bahrain-Strecke

Als Lehre aus dem Feuer-Unfall von Romain Grosjean erhöht die Formel 1 die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Bahrain International Circuit für den Grand Prix am kommenden Wochenende. Wie der Internationale Automobilverband am Donnerstag mitteilte, sollen an der Einschlagstelle von Grosjeans Haas-Rennwagen nun zwei Reifenstapel die Wucht eines Aufpralls weiter reduzieren. Das Auto des Franzosen war am vergangenen Sonntag in zwei Teile zerbrochen und in Flammen aufgegangen.

