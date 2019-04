Nach Finaleinzug: RB Leipzigs Spieler genießen, Rangnick und Mintzlaff stolz auf Entwicklung

Hamburg. RB Leipzig hat am Dienstagabend durch einen 3:1 (1:1)-Sieg beim Zweitligisten Hamburger SV erstmals das Finale des DFB-Pokals erreicht – für die meisten der jungen Spieler ein noch nicht dagewesener Erfolg: "Das Glücksgefühl ist riesig. Es ist ein besonderer Moment", sagte Willi Orban direkt nach dem Spiel und verriet in der Mixed Zone: "Ich glaube, ein paar Kaltgetränke stehen in der Kabine bereit. Die Musik ist angeschmissen." Auch Konrad Laimer, dem sein Trainer ein "überragendes Spiel" attestierte, kündigte an, den Sieg angemessen würdigen zu wollen: "Es wird eine sehr lustige Rückfahrt. Man kommt nicht jeden Tag ins DFB-Pokalfinale. Da können wir uns alle freuen und auch ein bisschen feiern."

Forsberg will irgendwann Meister werden

Dass die sonst so auf Disziplin bedachten Roten Bullen nach dem Sieg das Genießen in den Fokus rücken, zeigt die Bedeutung des Erfolgs. RB-Rekordspieler Yussuf Poulsen, der mit dem Verein Aufstiege und den Einzug in die Champions League erlebt hat, bezeichnete den Finaleinzug als "einen der größten Momente." Auch Emil Forsberg, dessen langwierige Verletzung vor einigen Wochen noch seine ganze Saison zu belasten drohte und der stattdessen seit einigen Spielen auf höchstem Niveau spielt, war nach Schlusspfiff überglücklich: "Ich habe fast alles erreicht, was ich mir erhofft hatte. Jetzt müssen wir noch irgendwann Meister werden, dann bin ich wirklich zufrieden", sagte er mit einem zwinkernden Auge.

Während aus Richtung der Bullen-Kabine schon lauter Jubel und Musik zu hören waren, versuchte Oliver Mintzlaff, das Erreichte einzuordnen: "Das ist für uns natürlich in unfassbar. Wir spielen das dritte Jahr in der Bundesliga. Vor zehn Jahren waren wir noch in der fünften Liga. Dass wir jetzt im DFB-Pokalfinale stehen, haben wir uns so nicht ausgemalt. Die Mannschaft hat bisher schon eine fantastische Saison gespielt, auch im Pokal. Wir mussten drei Bundesligisten schlagen und dass wir jetzt diesen letzten Schritt gegangen sind, von dem wir wussten, dass es kein einfacher wird, ist etwas, was wir als junger Verein erstmal begreifen müssen."

Erfolge als Trumpf

Der RB-Geschäftsführer sieht in den jüngsten Leistungen auch einen Trumpf im Kampf um aktuelle und künftige Spieler: "Wir bekommen mit Julian Nagelsmann den nächsten fantastischen Trainer. Wir spielen international, Leipzig ist eine fantastische Stadt. Die Fankultur konnte man heute sehen. Deshalb glaube ich, dass wir viel in der Waagschale haben und natürlich hilft sportlicher Erfolg immer, um hochtalentierte Spieler zu uns zu holen."

Vater des Erfolgs ist in Mintzlaffs Augen Ralf Rangnick. Bei der Bewertung seiner Arbeit seit dem Sommer geriet der 43-Jährige regelrecht ins Schwärmen: "Er hat nach und nach die Mannschaft zusammengefügt. Deswegen spielen wir heute den attraktivsten Fußball, den wir je gespielt haben. Die Mannschaft ist noch erwachsener geworden." Der Trainer selbst wollte ob der Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts vor allem eines beachtet wissen: "In der Startelf waren heute sieben Spieler, die vor drei Jahren mit uns von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind. das zeigt einfach, wie eng die Verbindung von vielen Spielern zu dieser Stadt und zu unserem Verein ist. Das freut mich besonders."

Rangnick sieht Entwicklungsprozess

Sein Team habe auch in Sachen Mentalität in den letzten Monaten noch einen großen Schritt gemacht. Dies sei unter anderem nach dem Ausgleich durch Bakery Jatta deutlich geworden: "Am Ende ist es immer auch eine Frage des Glaubens. Wir haben in Augsburg in der allerletzten Sekunde den Ausgleich kassiert, mussten in die Verlängerung, hatten den psychologischen Nachteil. Heute war es nicht ganz so extrem. Dennoch, dass die Mannschaft sich da nicht unterkriegen lässt, ist auch noch mal eine Entwicklung, die die Jungs gemacht haben."

Bei aller Glückseligkeit über den vollzogenen Prozess und den Einzug ins Finale, konnten weder Trainer und Vereinsspitze noch die RB-Profis verbergen, dass man nun auch den Titel holen will. Forsberg, der gegen den HSV seine Leistung mit einem Traumtor gekrönt hatte, kündigte an, sich das zweite Halbfinale am Mittwoch zwischen Rekord-Pokalsieger Bayern München und Werder Bremen "ganz entspannt von der Couch aus" ansehen zu wollen und zu schauen, welcher Gegner kommt. Im Finale sei dann alles möglich – „wir wollen gewinnen." Auch Teamkollege Willi Orban sieht seine Mannschaft noch nicht am Ende: "Jetzt wollen wir schauen, dass wir das Ding auch ziehen. Das wäre für alle überragend."

Schlecht scheinen die Chancen am 25. Mai im Berliner Olympiastadion bei nunmehr 15 Pflichtspielen ohne Niederlage und einer 2019 weiterhin makellosen Auswärtsbilanz nicht zu stehen. Da darf man, wie Yussuf Poulsen direkt nach dem Abpfiff, schon mal ins Träumen geraten: "Im Moment kann uns vom Gefühl her niemand schlagen."

