Nach Finalniederlage: RB Leipzigs Profis mit hängenden Köpfen in der Fankurve

Berlin. Als die ersten Bayern-Spieler wenige Minuten nach dem Abpfiff schon längst in ihrer Fankurve mit den Anhängern feierten, saßen und standen die RB-Spieler noch mit hängenden Köpfen am Mittelkreis. Bayerns Wechselspieler Renato Sanches tröstete jeden einzelnen der Roten Bullen, danach ging FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu den Leipzigern und zollte ihnen Respekt für eine tolle Leistung in einer stimmungsvollen Pokalnacht. David Alaba umarmte seinen österreichischen Auswahl-Kumpel Marcel Sabitzer ausgiebig.