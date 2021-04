Nach Flick-Wunsch für Freigabe: Bayern-Boss Rummenigge nennt Bedingung

Am vergangenen Samstag preschte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg vor und kündigte bei Sky an, seine Mannschaft darüber informiert zu haben, dass er seinen bis 2023 gültigen Vertrag nicht mehr erfüllen und im Sommer aufhören wolle. Ein Alleingang des Trainers, den die Bosse des FC Bayern in einem offiziellen Statement am darauffolgenden Tag "missbilligten". Jetzt hat sich mit Karl-Heinz Rummenigge der Vorstands-Boss des FC Bayern nach dem Flick-Wirbel via Bild am Sonntag zu Wort gemeldet und eine Bedingung für eine vorzeitige Vertragsauflösung mit dem Erfolgscoach genannt. Anzeige

Flick wurde zuletzt immer wieder mit der Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw, der nach der EM 2021 im Sommer als DFB-Coach aufhören wird, in Verbindung gebracht. Der Bayern-Coach selbst bezeichnete ein Engagement beim DFB zuletzt sogar als "Option". Auf die Frage, ob Flick denn auch für den Nationaltrainer-Posten freigegeben werde, wenn der DFB - wie angekündigt - keine Ablöse zahle, antwortete Rummenigge zurückhaltend. Der Bayern-Boss bestätigte zwar, "dass uns Hansi Flick mitgeteilt hat, uns nach der Saison verlassen zu wollen", machte jedoch klar, was der FC Bayern bei einer Freigabe aus dem gültigen Bayern-Vertrag des Trainers erwarte; "Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist", sagte Rummenigge, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Rummenigge hob zudem auch den Wert Flicks hervor: "Wir sprechen hier immerhin von einem Trainer, der mit uns Historisches erreicht hat und mit dessen Arbeit wir sehr glücklich sind." Der Bayern-Coach gewann als Nachfolger des in der vergangenen Saison entlassenen Niko Kovac bereits sechs Titel mit dem FCB: Die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League in der vergangenen Saison und in dieser Spielzeit die Supercups der DFL und UEFA sowie die Klub-Weltmeisterschaft. Zudem stehen die Bayern kurz vor der Titelverteidigung in der Liga. Trotz der 1:2-Pleite bei Mainz 05 kann der FCB am Sonntag vier Spieltage vor Saisonende den Bundesliga-Titel gewinnen - falls Verfolger RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) verliert.