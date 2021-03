Nach fünf Monaten Pause: RB Leipzigs Frauen treffen zum Zweitliga-Re-Start auf Bielefeld

Leipzig. Es ist soweit! Für RB Leipzigs Frauen geht es am kommenden Wochenende wieder um Zweitliga-Punkte. Am Sonntag (11 Uhr) empfängt das Team von Trainerin Katja Greulich Arminia Bielefeld. Zuschauer sind, natürlich, nicht zugelassen. Für die Mannschaft ist es der Auftakt zu einem Mammut-Programm. Laut Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sollen Hin- und Rückrunde bis zum 6. Juni zu Ende gespielt sein. Die Messestädterinnen haben bisher drei Spieltage absolviert und nun 15 Partien in elf Wochen auf dem Plan. Die dafür nötigen Schnelltestungen finanziert der DFB.

