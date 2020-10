Nach Gala gegen Atlético Madrid: Coman lobt Bayern-Team - Goretzka: "Ganze Klasse gezeigt"

Drei Tore in den vergangenen beiden Champions-League-Spielen: "Wenn die Quote so weiter stimmt, sind wir alle zufrieden", meinte FC-Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem 4:0-Sieg zum Auftakt der neuen Königklassen-Saison bei Sky über den Mann des Spiels, Kingsley Coman. Der 24 Jahre alte Franzose, der die Bayern in der abgelaufenen Königsklassen-Saison mit seinem Kopfball-Treffer im Finale zum Titel führte, glänzte gegen Atlético mit zwei Treffern und einer Torvorlage. Der Flügelspieler, der anstelle des verletzten Leroy Sané und des mit dem Coronavirus infizierten Serge Gnabry mit Thomas Müller über die Seiten stürmte, blieb angesichts seiner Weltklasse-Leistung jedoch bescheiden.