Nach Gerüchten um Entlassung: Ronald Koeman bleibt Trainer des FC Barcelona

Achtelfinal-Aus in der Champions League, nur Platz drei in der Liga hinter Meister Atlético Madrid und dessen Stadtrivalen Real: Der FC Barcelona hat eine mäßige erste Saison unter dem neuen Trainer Ronald Koeman hinter sich. Einzig der Gewinn des nationalen Pokals, der Copa del Rey, rettete die schwache Saison des Superstars-Teams um Lionel Messi. Nun steht fest: Trotz Gerüchten über eine vorzeitige Ablösung des niederländischen Coaches bleibt zur kommenden Spielzeit alles beim Alten. Laut offizieller Vereinsmitteilung via Twitter darf Koeman in Barcelona weiterarbeiten.

