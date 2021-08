Nach Gespräch mit Bundestrainer Hansi Flick: Ilkay Gündogan setzt DFB-Karriere fort

Nach den Gerüchten über einen Rücktritt gibt es nun eine Entscheidung: Ilkay Gündogan setzt seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft fort. Ein zunächst von der Bild von Mittwochabend veröffentlichter Bericht deckt sich mit SPORTBUZZER-Informationen. Demnach hat sich der Mittelfeld-Star von Manchester City nach Gesprächen mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick dazu entschieden, weiter für das DFB-Team zur Verfügung zu stehen - im Gegensatz zu Toni Kroos, der nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England zurückgetreten war. Anzeige

Der SPORTBUZZER hatte bereits in der vergangenen Woche exklusiv berichtet, dass die Entscheidung über die Gündogan-Zukunft beim DFB in dieser Woche fällt und die Tendenz beim 30-Jährigen zum weitermachen ging. So führten Flick und Gündogan schon vor Wochen ein ausführliches Telefonat und vereinbarten eine Entscheidung nach dem Saisonstart der Premier League, der am vergangenen Wochenende erfolgte.

Schulterverletzung von Gündogan hat keinen Einfluss auf Pflichtspiel-Einsätze

Gündogan spielt seit dem Jahr 2011 für die deutsche Nationalmannschaft. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw verschaffte dem ehemaligen BVB-Star am 11. Oktober im EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien sein DFB-Debüt. Beim 3:1 gegen Belgien in der EM-Qualifikation kam er kurz vor dem Ende für Philipp Lahm in die Partie. Bis heute sollten 48 weitere Einsätze folgen, allerdings kein Titel mit Deutschland: Für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, wo Deutschland das Finale gegen Argentinien gewann, fiel Gündogan wegen einer Wirbelsäulen-Verletzung aus, 2017 beim Confederations Cup in Russland wurde der ManCity-Star wegen eines Kreuzbandrisses nicht nominiert. Bei der WM 2018 und der EM 2021 stand der Mittelfeldspieler jeweils im Kader und zählte zuletzt zum Stammpersonal der Löw-Elf.