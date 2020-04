Nach Geständnis über Finanzprobleme in Bremen: Werder-Boss Filbry sucht Investor

Der SV Werder Bremen sucht nach einem Investor. Das kündigte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hanseaten an. "Wir prüfen diese Option. Es könnte ein Lösungsansatz sein", sagte er laut übereinstimmenden Medienberichten. Allerdings sei dies nicht einfach. "In dieser Phase würde man kaum jemanden finden, der an einer Minderheitsbeteiligung interessiert wäre. Und es wäre auch für den Klub kein guter Zeitpunkt, da man sich unter Wert verkaufen müsste."

Derweil verhindert Werder Bremen mit Krediten die drohende Zahlungsunfähigkeit. In den vergangenen Wochen sei es dem Verein gelungen, gemeinsam mit den Banken die Liquidität bis zum Frühherbst abzusichern, sagte Filbry am Freitag in einem Podcast der Vereinsseite zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Insgesamt droht Werder angeblich ein Verlust von 45 Millionen Euro.

Werder muss "Schulden aufnehmen"

Der Vorsitzende der Geschäftsführung erklärte: "Wir müssen dafür Schulden aufnehmen." Das sei zwar ein "Novum, aber es zeigt die Dringlichkeit in dieser nicht selbst verschuldeten Krise. Wir sind in der Pflicht, den wirtschaftlichen Fortbestand von Werder zu sichern." Erstmals seit 2003 muss der SV Werder Bremen somit in der Coronakrise Schulden auf sich nehmen.

