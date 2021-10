Nach Großeinsatz auf Schalke gegen Dynamo Dresden: Polizei zieht positive Bilanz

Fahrer flüchtet an Autobahnabfahrt

Bereits vor dem Spiel hatte eine Polizeikontrolle für Kritik von Fanvertretern gesorgt. An einer Autobahnraststätte, kaum mehr als zwei Kilometer vom Reiseziel entfernt, nahmen die Beamten vier mit SGD -Anhängern besetzte Reisebusse unter die Lupe – den Berichten der Betroffenen zufolge fast vier Stunden lang. Sie vermuteten eine gezielte Gängelei. Erst eine knappe Stunde vor Spielbeginn war die Weiterfahrt möglich. Da hatten sich am Stadioneingang schon lange Schlangen gebildet, zudem hätten die Busfahrer infolge des langen Zwischenstopps ihre Lenkzeiten nicht mehr einhalten können.

Ebenfalls zur Anreisezeit meldete die Polizei einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem eine 28-jährige Beamtin leicht verletzt worden sei. Als bei der Kontrolle eines schwarzen Mercedes an einer Gelsenkirchener Autobahnabfahrt festgestellt worden sei, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat, sei der Mann plötzlich losgefahren und geflohen. Dabei sei die Frau gestürzt. Das Auto soll Dresdner Kennzeichen gehabt haben – ob es sich bei dem Verkehrsrowdy um einen anreisenden Fußballfan handelte, sei allerdings noch unklar.

Klar ist dagegen, dass es während des Spiels im Dresdner Fanblock zu hässlichen Szenen kam. Bei einer Prügelei wurden fünf Ordner verletzt. Einer von ihnen musste ins Krankenhaus. „Zwei Tatverdächtige wurden in diesem Zusammenhang nach Spielende vorläufig festgenommen“, teilten die Beamten mit. Insgesamt habe es fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und neun Strafanzeigen gegeben, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zudem stellten die Beamten eine Signalpistole inklusive entsprechender Munition sicher. Darüber hinaus identifizierten sie eine Person, die wohl an den Ausschreitungen in Dresden im Zusammenhang mit dem Dynamo-Aufstieg am 16. Mai beteiligt war.