Nach Gulacsi: Auch RB Leipzigs Adams mit vorzeitigem Saison-Aus

Leipzig. Nach Torhüter Peter Gulacsi hat auch Mittelfeldspieler Tyler Adams die Saison bei RB Leipzig vorzeitig beendet. Der US-Amerikaner "hat das Quarantäne-Trainingslager in Leipzig verlassen und reist heute in die USA, wo er seine Reha aufgrund anhaltender Rückenprobleme fortsetzen wird", twitterte der sächsische Fußball-Bundesligist am Mittwoch.

