Nach Halbfinal-Sieg in der Champions League: Hamann-Lob für ManCity-Trainer Guardiola - "Er ist auf dem Höhepunkt"

Manchester City steht vor dem Einzug in das Finale der Champions League. Am Mittwochabend gewann das Team von Trainer Pep Guardiola mit 2:1 bei Paris St. Germain, drehte dabei einen 0:1-Rückstand. "Ein gutes Ergebnis, aber es ist natürlich noch nicht vorbei. Wir hätten gerne noch ein Tor mehr geschossen", sagte Guardiola nach der Partie bei Sky. "Mit der Qualität von Paris kann noch viel passieren." Anzeige

Für Guardiola wäre es der erste Königsklassen-Finaleinzug mit Manchester City in seinem fünften Jahr als Trainer bei dem Premier-League-Klub. Für Sky-Experte Dietmar Hamann eine erstaunliche Entwicklung. Normalerweise nutze sich so ein Trainer "nach drei oder vier Jahren ab", so Hamann. "Aber er ist jetzt in seinem fünften Jahr auf dem Höhepunkt". Was den Sky-Experten beeindruckt: "Er hat es geschafft, sein perfektioniertes System auch in der Premier League durchzusetzen, das hätte ich nicht gedacht."

In England kann Guardiola am kommenden Wochenende Meister werden. Voraussetzung ist ein Sieg bei Crystal Palace. Es wäre der dritte Meistertitel für den Spanier, der von 2013 bis 2016 auch die Bayern trainierte. "Wir haben jetzt erst mal ein ganz wichtiges Spiel in der Premier League, da wollen wir Meister werden", betonte Guardiola. Sein letzter Titel in der Champions League ist schon ein bisschen länger her: 2011 gewann er mit dem FC Barcelona die Königsklasse.