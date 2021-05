Nach "halbgarer Performance": Final-Four-Träume bei den Recken verboten

Kritik an Führungsspielern und Nachwuchs

Das Team hinterließ nicht den Eindruck, 60 Minuten voll fokussiert auf die Aufgabe gewesen zu sein. Auch wenn Fabian Böhm (Quarantäne), Alfred Jönsson (Bänderriss im Knöchel) und kurzfristig noch Evgeni Pevnov (Wade, Einsatz am Sonntag in Minden fraglich) ausfielen – Ortega erwähnte ihr Fehlen hinterher in keiner Sekunde als Ausrede.

Die vielen Ausfälle und der vermeintlich schwächere Gegner – es war die Gelegenheit für Spieler, die sonst nicht im Fokus stehen, sich in den Vordergrund zu spielen. „Es war ein Spiel, bei dem ich gehofft hatte, dass einige Spieler einen Schritt nach vorne machen und sich zeigen. Aber das haben sie nicht gemacht“, sagte Ortega enttäuscht. „Schade, dass sie die Chance nicht genutzt haben, Akzente zu setzen“, ergänzte Sportchef Sven-Sören Christophersen. Konkrete Namen gab es von den beiden nicht zu hören.

Angesprochen dürfte sich der zuvor stets gelobte Nachwuchs fühlen. Aber auch die Profis, die in Abwesenheit der Führungsspieler Böhm und Pevnov Verantwortung hätten übernehmen können, waren gemeint. Wie zum Beispiel Nationalspieler Filip Kuzmanovski in der Rückraummitte oder wie Doppel-Weltmeister Johan Hansen auf Rechtsaußen. Ortega nahm ihn schon Mitte der ersten Hälfte raus.

Fokus auf das Spiel in Minden

Vielleicht ließ ja auch der Hintergedanke an das Pokal-Final-Four (3. und 4. Juni) die Recken ein bisschen vorsichtiger und unkonzentrierter agieren. Christophersen will das „keinem unterstellen, aber sollte das der Fall gewesen sein, gilt es, sich ab sofort zu fokussieren. Und zwar auf die nächsten Aufgaben in der Liga.“ Sonntag (13.30 Uhr) geht’s auswärts nach Minden, Mittwoch nach Nordhorn, am 29. Mai kommt Stuttgart. „Mit so einer halbgaren Performance wie gegen Ludwigshafen brauchen wir uns gar nicht mit dem Final Four beschäftigen. Das lässt keine Träumereien zu“, warnt Chris­tophersen sein Team.