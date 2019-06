Nach hartem Fight: Waspo unterliegt BPM Busto und wird Letzter bei den Final-8

So war in dieser Partie des Final-8-Turniers der Wasserball-Champions League früh die Richtung vorgegeben. Brguljan schlug mit zwei sehenswerten Toren zurück gegen die Italiener. Die Ausrichter beendeten den Wettbewerb mit einem 8:10 (2:1, 1:5, 2:2, 3:2) und auf dem letzten Platz.

Zweimal hat Waspo-Star Darko Brguljan was an den Kopf war bekommen im Spiel um Platz sieben gegen BPM Sportmanagement Busto.

Kein lockeres Geplansche: Valentino mit bösem Foul

Wer geglaubt hatte, in diesem Duell würde beiden Mannschaften locker etwas plantschen, sah sich getäuscht. Nach einem bösen Foul an Waspo-Center Jorn Winkelhorst bekam Guiseppe Valentino die Rote Karte, im Gegenzug fasste dann Winkelhorst zu und musste ebenfalls vorzeitig raus.

Aleksandar Radovic brachte Waspo mit 3:2 in Front, dann nutzte BPM seine Chancen cleverer und setzte sich auf 6:3 ab, zwei davon waren Kontertore. Der starke Waspo-Schlussmann (5 Paraden) machte anschließend Platz für Kevin Götz (insgesamt 5 Paraden), der in Halbzeit zwei sein Debüt in der Königsklasse gab.